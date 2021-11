Crac Popolari: arrivano, anche se lentamente, i rimborsi ai risparmiatori

L'assemblea a Curtarolo (PD) con ministro Federico D'Incà

Mentre continuano ad arrivare i fondi per i risparmiatori che hanno perso tutto nel vuoto creato da Veneto Banca e dalla Popolare di Vicenza, tra i clienti dei due ex colossi rabbia e indignazione permangono. Troppo il denaro sparito, troppa la fiducia evidentemente mal riposta. C'è poi qualcuno che per vicissitudini personali non è riuscito a fare la domanda per riavere almeno almeno una parte del denaro perduto. A dar loro un po' di fiducia è arrivato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Terminata la prima fase dei rimborsi potrebbero avanzare dei fondi, ma per qualcuno ormai è però troppo tardi.



Nel servizio di Davide Calimani, montato da Andrea Lucchetta, le interviste alla signora Elide, risparmiatrice, Rodolfo Bettiol, avvocato associazione Ezzellino III da Onara, Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, e Patrizio Miatello, presidente associazione Ezzellino III da Onara