Focolai Covid: sotto osservazione la Rsa 'Mons. Beggiato' di Conselve (PD)

La casa di riposo 'Monsignor Beggiato'

Preoccupa il focolaio Covid scoppiato alla casa di riposo 'Monsignor Beggiato' di Conselve, in provincia di Padova. Molti i positivi: 65 ospiti, 21 tra il personale sanitario, 2 tra gli addetti ai servizi generali. Tre i decessi tra gli ospiti: due con covid (ma non per covid), uno solo direttamente correlato all’infezione. Otto giorni fa erano tutti negativi. La direzione fa sapere che due terzi degli ospiti positivi sono completamente asintomatici. Dei restanti, la metà non desterebbe preoccupazioni. Oggi sono in corso i tamponi molecolari per tutti . Tra un paio di giorni, la nuova fotografia della situazione.



Nel servizio di Lucia Zorzi l'intervista a Domenico Crisarà, presidente Ordine Medici Padova