Assia Belhadj insultata su Facebook: i chiarimenti della Procura di Belluno

Assia Belhadj

Una sentenza di archiviazione che dovrebbe far riflettere la grande comunità dei 'social addicted', che vivono dentro i social, non già i leoni da testiera che invece ne usciranno ancora più forti nella loro impunità.



Chiarisce per iscritto il procuratore di Belluno Paolo Luca, correggendo il tiro dell'informazione. Non è l'accesso a Facebook che è mancato al Pm dopo la denuncia per diffamazione, aggravata dall'odio razziale, presentata da Assia Bel-hadj, candidata in Veneto alle regionali del 2020 nella lista di centrosinistra. Del resto, l'indagine l'hanno fatta gli esperti informatici della Polizia Postale.



Purtroppo (ed ecco l'elemento preoccupante) per dare un nome e un volto all'autore del reato, serve il benestare del gestore del 'social network' per l'accesso ai suoi dati. Facebook, in questo caso (come altri del resto), sta in America e il governo respinge sistematicamente le richieste di rogatorie da autorità giudiziarie straniere. Il motivo lo spiega il procuratore: "Negli 'States' le affermazioni contenute nei profili Facebook ritenute diffamanti sono protette dal diritto di libertà di espressione, ai sensi del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America. E oltreoceano, nessuno è perseguibile per l'esercizio di tale diritto, anche se il messaggio veicolato è offensivo". Risultato, uno scudo molto efficace per la rete inventata da Mark Zuckerberg e per i suoi utilizzatori nascosti dietro l'anonimato, non già per le potenziali vittime.



Il servizio di Milva Andriolli, montaggio Vito Spalluto