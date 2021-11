Maratona di New York: terzo posto per il veneto Eyob Faniel

Il podio della Maratona di New York

Il keniano Albert Korir ha vinto la 50esima edizione della Maratona di New York con il tempo di 2h08'22", precedendo sul traguardo il marocchino Mohamed El Aaraby in 2h09'06" e l'italiano Eyob Faniel che ha chiuso con 2h09'56", miglior prestazione italiana 2021 a poche ore da quella scritta domenica mattina a Barcellona da Daniele Meucci (2h10'03"). Faniel vive a Bassano del Grappa (VI) ed è è tesserato con le Fiamme Oro di Padova.



Un atleta italiano non saliva sul podio podio della maratona più prestigiosa del pianeta dal terzo posto di Stefano Baldini nel 1997. Faniel è anche il primo maratoneta europeo a chiudere tra i primi tre a New York nell'ultimo decennio, un'impresa nell'impresa nonché il settimo maratoneta italiano a centrare il podio newyorchese, dopo Pizzolato, Poli e Leone (vincitori), De Madonna, Bettiol e Baldini.



Nella corsa femminile trionfa la favorita e campionessa olimpica a Sapporo, la keniana Peres Jepchirchir (2h22'39"), protagonista dell'azione decisiva a poco meno di un chilometro dal traguardo con un fulmineo cambio di frequenze. Seconda l'altra keniana Viola Cheptoo Lagat, al debutto sui 42 km, in 2h22'44", terza l'etiope Ababel Yeshaneh in 2h22'52".



Il servizio di Franco Bragagna Rai Sport