Padova, l'autopsia conferma la morte per soffocamento di Natalina Milani

I carabinieri sul luogo della tragedia

L'autopsia ha confermato la morte per soffocamento di Natalina Milani, l'anziana di 81 anni, gravemente malata di Alzheimer, ritrovata senza vita nella sua casa di Cadoneghe, vicino a Padova, all'alba di sabato 30 ottobre. Con l'accusa di omicidio volontario è indagato il marito, Ferruccio Bosello, 84 anni, che aveva tentato il suicidio ferendosi con due coltelli. L'uomo è ancora ricoverato in ospedale, in condizioni gravi ma stazionarie. Il tribunale ha convalidato il suo arresto senza però emettere misure di custodia cautelare. A una figlia l'anziano aveva detto di non aver fatto del male alla moglie. L'autopsia aggrava la sua posizione.