Padova, decisa la stretta sulle manifestazioni in centro storico

Una manifestazione 'no green pass'

A Padova stop a tutte le manifestazioni in cinque siti sensibili del centro storico, e obbligo rigoroso per tutte le altre di mascherina e distanziamento, se non si vuole incappare in sanzioni e contravvenzioni penali. É una doppia manovra quella decisa dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in applicazione delle ultime indicazioni del Viminale.



Con una nuova direttiva della Prefettura viene dato mandato alla Questura di vietare le manifestazioni di ogni genere in Piazza delle Erbe, piazza della Frutta, Piazza dei Signori, Piazza Duomo e tutto il Liston da Piazza Cavour a via Roma compresa. Per tutti gli altri luoghi sarà il questore a decidere di volta in volta se concedere l’autorizzazione per sit-in o cortei. Tutte le iniziative dovranno essere svolte con mascherina e distanziamento, come prevede una nuova ordinanza del sindaco Sergio Giordani.



Entrambi i provvedimenti saranno in vigore fino al 31 dicembre.



Nel servizio di Giorgio Bonomi le interviste a Raffaele Grassi, prefetto di Padova, e a Sergio Giordani, sindaco di Padova