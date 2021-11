Sci: Cortina d'Ampezzo (BL) anticipa l'avvio della stagione

Cortina D'Ampezzo

Cortina apre la stagione sciistica con quasi tre settimane di anticipo rispetto alla data programma, il 27 novembre, da Dolomiti Superski. Domenica 7 novembre entrerà in funzione la seggiovia del Col Gallina, al passo Falzarego. "Negli ultimi giorni - spiegano i gestori dell'impianto - si sono depositate alcune decine di centimetri di neve naturale, creando le condizioni ideali per un buon tracciato". L'innevamento artificiale con i cannoni era iniziato da un mese, sfruttando le notti più fredde.



Dopo il lungo stop allo sci, gli operatori del settore confidano in un anno della rinascita, nonostante le limitazioni per la sicurezza: 'green pass', mascherina e capienza ridotta all'80 per cento negli impianti chiusi.



Le immagini delle nevicate dei giorni scorsi montate da Paolo Carraro