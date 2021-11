Treviso, una fattoria per ragazzi con autismo

Uno dei ragazzi

Un fattoria con laboratori di agricoltura dedicato a ragazzi che soffrono di autismo. Succede in provincia di Treviso, a Vascon di Carbonera. Il progetto è della Fondazione Oltre il Labirinto, associazione fondata da famiglie per offrire un percorso ai propri figli



Sono tanti i benefici di questa attività: si va da un rafforzamento dall'autostima frutto del loro lavoro, al miglioramento dell'inclusione sociale, si sta in gruppo e questo porta a riduzione di stress e e ansia. Il laboratorio coinvolge ragazzi dai 16 anni in su, una fascia d'età critica perché segna l'abbandono di un luogo protetto come la scuola. E servono alternative. Per alcuni la fattoria sarà un sbocco lavorativo, per altri un progetto di inclusione.



Ora la Fondazione lancia una campagna per ampliare il progetto e lo fa anche col supporto di Rai per il Sociale. Fino all'11 dicembre si può partecipare con un sms o una telefonata al numero solidale 45590



Nel servizio di Arianna Garavaglia, montato da Danilo Ranieri, l'intervista a Mario Paganessi, presidente 'Fondazione Oltre il Labirinto Onlus'