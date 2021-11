Vidor (TV): operaio di 43 anni muore folgorato in un cantiere

I Vigili del Fuoco sul luogo dell'incidente

Stava lavorando in un cantiere edile, per l’ampliamento della casa del custode presso l'azienda agricola 'La Tordera', a Vidor nel trevigiano. Ma per un incidente, forse una distrazione, è rimasto folgorato. Ha perso la vita così, a 43 anni, Valentino Zanutto, operaio esperto, originario di Conegliano, sposato e con due figli. I soccorsi del Suem 118 sono arrivati immediatamente, ma non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e vigili del fuoco.



La cronaca di Davide Pyriochos