'Africa Mission' celebra 50 anni dalla parte degli ultimi

Uno scatto esposto alla mostra celebrativa

I volontari di Africa Mission non inseguono le crisi internazionali: hanno iniziato il loro lavoro in Uganda nel Karamoja, una delle regioni più povere del mondo, e sono ancora lì a fianco dei bambini, degli agricoltori e di chi ha più bisogno. Riconosciuti come parte integrante della comunità locale si preparano a celebrare i primi 50 anni di attività in Africa.

"Vieni e vedi", è questa una delle attività volute dal fondatore, don Vittorio Pastori, per far conoscere ai giovani delle scuole e delle parrocchie la situazione dell'Uganda. Nel Paese africano il covid e le chiusure imposte dalla pandemia stanno aggravando le condizioni di vita della popolazione. Aumenta inoltre l'instabilità regionale per i conflitti in corso nel Corno d'Africa e gli attentati dell'isis, anche a Kampala. Ma le attività di 'Africa Mission' si adattano ma non si fermano.



Nel servizio di Andrea Rossini e Paolo Colombatti, montata da Lorenzo Cavaglià, l'intervista a Carlo Antonello, medico e presidente di 'Africa Mission'