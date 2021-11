Cittadini stranieri in Veneto: crollano gli ingressi per lavoro

In Veneto la popolazione straniera conta 481mila persone e rappresenta il 9,9% dei residenti totali. I dati sono contenuti nel 'Rapporto sull'economia dell'immigrazione' stilato dalla Fondazione Leone Moressa. Il documento registra un calo della popolazione straniera, l'1% in meno.



Dietro al dato diversi i fattori influenzati dal Covid: calano le nascite, aumentano i morti, diminuiscono i nuovi arrivi per le restrizioni dovute alla pandemia. E crollano gli ingressi per lavoro: solo 10mila nel 2020, il 38% in meno del 2019.



Nel rapporto si traccia anche un ritratto del cittadino straniero in regione: uno su quattro è rumeno. La provincia con più stranieri è Verona, il comune è Venezia.



Nel servizio di Arianna Garavaglia, montato da Massimo Serena, l'intervista a Enrico Di Pasquale, ricercatore Fondazione Leone Moressa

