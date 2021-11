Non vivevano più in Italia, ma prendevano assegno sociale: nove denunciati

Guardia di Finanza (foto di archivio)

Continuavano a percepire l'assegno sociale nonostante avessero fatto ritorno nei loro paesi di origine. Nove cittadini stranieri, che in passato avevano risieduto in provincia di Treviso, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza. La residenza effettiva e continuativa in Italia è infatti uno dei requisiti per ricevere l'assegno sociale, fino a 460 euro mensili, destinato a chi ha più di 67 anni e vive in condizioni di indigenza. I nove denunciati avrebbero ricevuto complessivamente dall'Inps circa 130 mila euro di sussidi non dovuti.