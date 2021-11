Basket. La Reyer Venezia si rialza

Reyer Venezia al Taliercio vince contro il Budùcnost Podgòriza

Una vittoria di sostanza contro la capolista. L'Umana Reyer Venezia, al Taliercio di Mestre, infligge il primo stop ai montenegrini del Budùcnost Podgòriza, primi nel girone B della Eurocup.

72 a 67 il punteggio, ma il successo dei lagunari va ben oltre ai cinque punti di scarto. La Reyer, infatti, ha offerto una prestazione di grande solidità sotto il profilo dell'atteggiamento. In una gara sempre incerta - 40 a 33 il parziale per gli avversari alla fine del primo tempo - gli orogranata sono stati capaci di mettere la freccia per il sorpasso decisivo nell'ultimo quarto, andando a chiudere in crescendo. Bene il fronte offensivo ma soprattutto incoraggiante l'assetto difensivo dell'Umana, secondo l'identikit che coach De Raffaele intende dare alla propria squadra. Il peggio, per la Reyer, sembra essere alle spalle: la vittoria contro il Budùcnost Podgòriza dà infatti continuità all'affermazione in campionato su Reggio Emilia. I lagunari in Eurocup sono ora a metà classifica con due vittorie e due sconfitte.



Il servizio di Barnaba Ungaro con il montaggio di Alessandro Bordin