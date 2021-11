Valle di Cadore (BL), approvati i lavori per la chiesa pericolante

La chiesa di San Martino a Valle di Cadore (BL)

Una chiesa simbolo di un'intera vallata, costruita su uno sperone roccioso a strapiombo sulla valle del Boite. Valle di Cadore (BL) non si rassegna a perdere la chiesa di San Martino, chiusa dal 12 febbraio perché troppo in bilico dopo che la tempesta Vaia ha fatto precipitare di alcuni metri il terreno intorno alla parrocchiale.



Il monitoraggio, di fatto, è attivo da anni. La sindaca, Marianna Hofer, ha annunciato a breve l'approvazione dei lavori di messa in sicurezza grazie al contributo di 1 milione e 100 mila euro dal filone Vaia per i primi interventi.



In mesi di indagini è stato appurato che la roccia si trova tra i 10 e i 30 metri di profondità sotto il sagrato. Si è pensato di creare una specie di botte intorno allo sperone su cui sorge la chiesetta, rinforzando i tiranti e i pali della struttura esistente. Sarà un intervento risolutivo? Forse no, ma la gente del paese vuole continuare a curare e a tenere in vita questa chiesa, da tempo destinata al crollo.



Il servizio di Lucia Zorzi, montaggio Paolo Carraro