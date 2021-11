A Cortina D'Ampezzo (BL) è partita la stagione dello sci

A Col Gallina gli sciatori si preparano

Una straordinaria giornata di sole sulle Dolomiti Ampezzane ha salutato la riapertura della stagione sciistica in Veneto con il tradizionale anticipo sulla pista del Col Gallina sotto il Passo Falzarego tra Cortina e l'Alta Badia. Una giornata che gli operatori interpretano come di buon auspicio dopo mesi difficili per la montagna veneta, e la sua economia, ancora alle prese con regole in continua evoluzione. Con il 'green pass' la portata delle cabine potrebbe crescere, ma resta da sciogliere il nodo dei controlli: bisogna decidere se farli all'atto dell'emissione del biglietto o quando si accede agli impianti. Per il momento ci si riabitua agli sci.



Nel servizio di Andrea Rossini le interviste a Alberto Dimai, Società Impianti Ista; Marco Zardini, Consorzio Skiworld Cortina