Matrimoni, parchi tematici, bus turistici: via ai bandi per i ristori

Un sostegno destinato in particolare a tre delle filiere economiche più colpite dai mesi di stop per l'emergenza pandemica:. Sono i settori destinatari di tre diversi bandi della Regione del Veneto, gestiti con Unioncamere.Per quanto riguarda la suddivisione delle risorse, più di 20 milioni sono riservati alla filiera dei matrimoni. Un milione e 350 mila euro va sia alle aziende che operano nel settore di trasporto turistico con gli autobus coperti, che a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è. Non si tratta di un "Click Day", infatti non avrà importanza l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Tutte quelle ammissibili saranno dunque finanziate.Tra i: essere regolarmentedella Camera di Commercio territorialmente competente, avere sede legale od operativa in Veneto ed essere in possesso diprevisti nei bandi.Presentazione delle domande in modalità telematica attraverso un. L'ammontare del contributo sarà determinato a bandi conclusi: la dotazione finanziaria disponibile sarà infatti suddivisa in parti uguali in base al numero di domande ricevute. Tutti i dettagli sui siti della Regione e di Unioncamere Veneto