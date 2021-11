Coronavirus Veneto: attenzione alta per mantenere la sicurezza nelle scuole

Un'aula scolastica

In Veneto i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stato 931. Per quanto riguarda la scuola, si registrano 1382 studenti positivi (7275 in quarantena, 8214 in monitoraggio), 115 docenti e operatori scolastici positivi (446 in quarantena, 598 in monitoraggio).



Negli istituti l'attenzione è massima per rendere la scuola sicura seguendo, non senza difficoltà, la nuova normativa, non senza difficoltà. Ma i genitori non vivono momenti sereni in questo terzo anno scolastico di pandemia e lo spettro della dad è sempre presente.



Nel servizio di Lucia Zorzi, montato da Davide Baldan, le interviste a Francesca Russo, direttrice Dipartimento Prevenzione Regione Veneto, Miriam Agostini, Forum Prov Associazione Genitori della scuola, Sandra Biolo, della Cisl Scuola del Veneto, e Mara Patella, segr. provinciale Flc Cgil Padova