Un nuovo sportello per orientarsi nella ricerca di occupazione in una città troppo spesso considerata ricca, ma dove la crisi dovuta alla pandemia ha colpito molto più duramente che altrove. Nasce a Venezia l'Emporio del Lavoro pensato per chi (soprattutto donne tra i 50 e i 60 anni) si trova in difficoltà economica e sociale. Un progetto che si affianca a quello dell'Emporio della Solidarietà dell'associazione 'Corte del Forner', nato nel 2019, e che ora assiste 150 famiglie. L'iniziativa ha suscitato l'interesse di Veneto Lavoro, sempre più attento alla collaborazione con i punti di servizio al lavoro sul territorio.



Nel servizio di Lucia Cappelletti, montato da Marco Pacifico, le interviste ad Anna Brondino, presidente associazione Corte del Forner, Silvia Cavallarin, consigliera Parità Città Metropolitana Venezia, Simone Venturini, assessore Coesione Sociale Comune Venezia, e a Tiziano Barone, direttore Veneto Lavoro

watchfolder_TGR_VENETO_WEB_CAPPELLETTI - EMPORIO DEL LAVORO.mxf