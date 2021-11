Venezia. Treno in aeroporto, approvato il progetto

SI potrà raggiungere l'aeroporto di Tessera anche in treno

Sarà fatta la bretella per l'aeroporto di Tessera

Approvato definitivamente il progetto per il collegamento ferroviario tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e la rete nazionale. La decisione è stata presa durante la riunione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. L'opera è inserita nell'elenco degli interventi per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.



Collegamento anche per i treni locali

Previsto un collegamento sia per l'alta velocità, sia per il trasporto locale. Sarà realizzata anche una pista ciclabile che permetterà agli abitanti della frazione di Tessera di raggiungere la stazione ferroviaria.