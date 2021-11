Venezia: a Porto Marghera prosegue il progetto dell'Hydrogen Park

Un impianto a Porto Marghera (VE)

Da gas di uso industriale a fonte rinnovabile di energia: è l'idrogeno verde che passerà dai silos e dai tubi di alcune aziende. Come la Decal e la Sapio di Porto Marghera socie, assieme ad altri tre soggetti e Confindustria Venezia-Rovigo, del consorzio "Hydrogen Park". Dodici progetti e ventuno milioni di investimento per dar vita a un vero e proprio distretto industriale, che vedrà l'area veneziana hub per la distribuzione.



Nel servizio di Dario Giordo, montato da Marco Pacifico, l'intervista ad Andrea Bos, presidente Hydrogen Park