Una vita, una sinfonia: Pino Donaggio compie 80 anni

Pino Donaggio

Ottant'anni il 24 Novembre. Pino Donaggio li ripercorre in un'autobiografia in forma d'intervista dove racconta la sua vita di compositore ad Anton Giulio Mancino, che insegna Storia del Cinema.



Due passi nella sua Venezia, uno sguardo ai quadri della Guggenheim, della Galleria d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, e la musica si dipana nella testa. "Come sinfonia" è del 1961; nel '65 arriva "Io che non vivo" e due anni dopo la canta anche Elvis Presley, in inglese.



E poi il cinema con le colonne sonore per De Palma, Brass, Ferrara, Benigni e Troisi. Per non parlare degli sceneggiati della RAI: "Il Maresciallo Rocca", "Provaci ancora prof", "A un passo dal cielo" e "Don Matteo". Ed è proprio l'amico Terence Hill a firmare la prefazione alla biografia.



Il servizio di Luca Colombo, montaggio Danilo Ranieri