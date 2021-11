"Venti di guerra, Venti di bufera", un concorso per non dimenticare

Uno dei disegni vincitori del concorso

Le ferite, profonde, sono quelle degli alberi, della natura, dopo la tempesta Vaia, e sono quelle degli uomini, diventate storia ad un secolo dalla Grande Guerra. Prendono forma nei disegni, nei fumetti, negli scritti e nei video realizzati dai ragazzi delle scuole di tutta la Regione per il concorso "Venti di guerra, Venti di bufera", promosso dal Cai del Veneto. Una decina i vincitori, tra singoli e classi, premiati fra la quarantina di scuole partecipanti, dalle primarie alle superiori.



Il Club alpino italiano ha voluto pensare ai più giovani, ma non solo. Grazie a fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione, ha preso forma una mostra di 70 foto. Realizzato anche un libro dedicato all'Altopiano dei Sette Comuni, stravolto da entrambi gli eventi, e un quaderno con 70 percorsi escursionistici. Tutto per non dimenticare.



Nel servizio di Maura Bertanzon, montato da Sergio Fiorenzano, l'intervista a Renato Frigo, presidente Cai Veneto