Venezia, domenica chiude la 17esima Biennale Architettura: il bilancio

Le 'ultime' code

A Venezia la Biennale Architettura 2021 volge al termine. Per gli ultimi due giorni biglietto ridotto a 5 euro per i residenti nella Città Metropolitana, e all'Arsenale e ai Giardini la coda si allunga. La manifestazione si era dovuta piegare al contagio, slittando dal '20 al '21, ma la missione quasi impossibile è vinta. Lo dicono i numeri numeri: quasi trecentomila ingressi nell'arco di sei mesi, il 10% in più dell'edizione precedente.



Nel servizio di Luca Colombo, montato da Andrea Giorgio, le interviste ad Hashim Sarkis, curatore Biennale Architettura di Venezia, e Roberto Cicutto, presidente La Biennale di Venezia