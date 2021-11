Aumento del gas: la Regione stanzia 3 milioni per le vetrerie di Murano

Una vetreria di Murano

Una boccata di ossigeno per le imprese del vetro artistico di Murano. La Regione del Veneto ha approvato un intervento straordinario di 3 milioni di euro per sostenere le imprese di prima lavorazione, in forte difficoltà a causa dell'aumento del costo del gas naturale. Il consumo annuale di tutte le aziende muranesi si aggira sui 10 milioni di metri cubi di gas che, fino a settembre, costavano circa 0,20 centesimi al metro cubo a fronte degli 0,90 attuali. Già dieci aziende hanno spento i forni.



L'intervento emergenziale, ottenuto recuperando la somma dal bilancio regionale, prevede un contributo a fondo perduto, in attesa di un intervento di medio termine da parte del Governo, per scongiurare la chiusura di tutte le imprese con la conseguente messa in cassa integrazione di circa 650 addetti.



Nel servizio di Roberto Bonaldi, montato da Andrea Giorgio, l'intervista a Luciano Gambaro, presidente Consorzio Promovetro Murano