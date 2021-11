Venezia, obbligo di mascherina all'aperto in occasione di fiere e mercatini

Una foto aerea della zona della Basilica della Salute

Arriva a Venezia l'obbligo di mascherine anche all'aperto in occasione delle fiere e dei mercatini invernali, in cui è prevedibile un aumento dell'afflusso di persone, e dunque la possibilità di assembramenti.



Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza, in riferimento ad alcuni eventi che si svolgeranno da questo fine settimana. Si comincia con la Fiera della Madonna della Salute. L'obbligo varrà "in ogni tratto viabile interessato dall'attivazione di sensi unici pedonali e in ogni altra occasione in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale". Sono esenti i bambini sotto i sei anni e chi ha disabilità non compatibili con l'uso continuativo del dispositivo di protezione. Le disposizioni, si specifica, saranno valide nella fascia oraria dalle 9 alle 23. Previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto dell'ordinanza.