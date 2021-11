Verona: "Sono uscita dall'inferno Covid e mi sento una miracolata"

Beatrice Boschetti

Dopo 32 giorni di ricovero a inizio 2021, tra terapia intensiva e seimintensiva all’ospedale veronese di Borgo Trento, la signora Beatrice Boschetti, 55 anni di Pescantina, è riuscita a ritornare a casa.



Il giorno di Santo Stefano, un anno fa, i primi sintomi. Poi la certezza di avere contratto il covid. La saturazione scesa a 71, nonostante l’età ancora giovane, e poche speranze di vita. Prima di intubarla, la sera del 3 gennaio scorso, la possibilità di mandare un messaggio, a casa, ai due figli e al marito.



Ma la signora Beatrice alla fine ce l’ha fatta. Difficilissimo il recupero che prosegue ormai da 9 mesi. Un grazie immenso, il suo, a tutti i sanitari che tra inizio gennaio e inizio febbraio si sono spesi in tutti i modi, per non farla scivolare via.



Nel servizio di Ivana Godnik l'intervista a Beatrice Boschetti