Una delle auto coinvolte

Un bambino di 5 anni è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato fuori da un'auto, poi finita fuori strada, in un tamponamento con un altro veicolo lungo la statale Transpolesana all'altezza di Villabartolomea, nel Veronese. Il piccolo, stabilizzato, è stato portato all'ospedale Borgo Trento di Verona. Feriti in modo lieve i nonni del bimbo, portati in ospedale a Legnago, e l'altro automobilista. Sul posto, Vigili del Fuoco, Suem e carabinieri.