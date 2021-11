Vicenza, ospedale San Bortolo: aumentano i letti destinati ai malati Covid

Vicenza, ospedale San Bortolo

I numeri sono nettamente più bassi rispetto a quelli di un anno fa, e l’operatività dell’ospedale non è in discussione, ma al San Bortolo di Vicenza è scattato un primo campanello d’allarme. I positivi sono in crescita, i ricoverati sono saliti a 31, e sono stati ricavati otto posti Covid aggiuntivi in Medicina Generale.



"Il reparto di malattie infettive è di nuovo pieno", ci dice Vinicio Manfrin, primario di Malattie Infettive. Su 19 letti, 17 sono occupati. I tre ricoverati in terapia intensiva sono persone tra i 40 e i 60 anni, tutti i non vaccinati. I pazienti complessi in pneumologia sono 9, di cui 7 non vaccinati con età media di 62 anni e due vaccinati di 77 anni affetti da altre malattie. Ma ci sono anche vaccinati positivi al virus ricoverati per malattie diverse. Intanto la terza dose inizia a fare breccia raggiunto il 20% degli ultra ottantenni.​



Nel servizio di Davide Pyriochos le interviste a Vinicio Manfrin, primario Malattie Infettive Ospedale San Bortolo Vicenza; Maria Giuseppina Bonavina, direttrice generale Ulls 8 Berica