Quarto D'Altino (VE), terribile scontro frontale nella notte. Quattro morti

I rottami di una delle auto coinvolte

Quattro morti: tre donne e un uomo. E è questo il drammatico bilancio del gravissimo incidente frontale avvenuto nella notte lungo la Strada Statale 14 in località Portegrandi nel comune di Quarto d’Altino (VE). I pompieri arrivati da Mestre con tre squadre, hanno messo in sicurezza le due auto, tra cui una rovesciata finita nel fossato, ed estratto gli occupanti. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 non ha potuto far altro che dichiarare la morte delle quattro persone estratte dalle due vetture.



Durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi la strada è rimasta chiusa. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 4 di lunedì.



Le immagini dei Vigili del Fuoco