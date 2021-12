Venezia: tassa di accesso da giugno 2022

Turisti a Venezia, invitati dai volontari a rispettare la città

Variazione di Bilancio

Il Consiglio comunale di Venezia ha dato il via libera, con 22 voti favorevoli e 10 contrari, a una nuova variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, con conseguente adeguamento del Documento unico di Programmazione. Tra i provvedimenti approvati, c'è anche un emendamento con il quale si dispone l'entrata in vigore dal primo giugno del 2022 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e altre isole minori della laguna". In pratica, una tassa di accesso, dal prossimo anno.



Varchi da posizionare e sperimentare

La forte ripresa del turismo, ha dunque posto l'acceleratore su un provvedimento che aveva sollevato anche delle polemiche. Sarà necessario, adesso, sperimentare i "varchi di accesso", e capire dove meglio posizionarli per controllare il flusso delle persone in arrivo nel capoluogo lagunare.