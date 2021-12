Monossido di carbonio killer a Bosco Chiesanuova

Due uomini, Paolo de Francesco e Riccardo Burli, sono stati trovati morti insieme ai loro cani in una casa in località Prati, a Bosco Chiesanuova, nel Veronese.Il decesso è dovuto a esalazioni di monossido di carbonio. Il ritrovamento dei corpi è stato fatto dai Carabinieri.

Il pm di turno ha disposto l'autopsia sui cadaveri.

Il monossido di carbonio si sarebbe sprigionato da una stufa accesa per riscaldarsi.

I due uomini non avevano più dato notizie da giorni e per questo motivo i familiari di uno dei due, residente a Sommacampagna, aveva dato l'allarme facendo scattare le ricerche.

Già ieri i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile avevano concentrato le ricerche in Lessinia, sulla montagna veronese.