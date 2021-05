Grandinata ad Asolo

Per mezzora caduti chicchi di ghiaccio grandi come palline da ping pong. Strade imbiancate.

Violenta grandinata nel pomeriggio di Mercoledì 19 maggio ad Asolo, in provincia di Treviso. Dalle 15,30 per circa mezzora, sono caduti chicchi di ghiaccio in alcuni casi grandi anche palline da ping pong. Il traffico si è fermato; imbiancate le strade. Da verificare se colture, vitigni ed oliveti abbiano riportato danni.