Marghera (VE): va a fuoco un capanno adibito a magazzino, ferito un uomo

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13 del 23 maggio. Alta la colonna di fumo che si è sviluppata, visibile a grande distanza

Cause in corso di accertamento

L'ampio capanno, usato come magazzino e ricovero per mezzi agricoli, si trova in via Via Ca' Emiliani 147. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, sono riusciti a a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’attigua abitazione. L’anziano rimasto ferito nelle prime fasi dell’incendio è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale. Tra le ipotesi, quella dello scoppio di una bombola. Decine le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco di persone allarmate per l’alta colonna di fumo.