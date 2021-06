Bellunese: vasto incendio a Colle Santa Lucia

Le fiamme sono scoppiate nella frazione di Canazei, colpite due abitazioni e due fienili

Da accertare le cause dell'incendio

Le fiamme sono divampate intorno alle 14.30 del 4 giugno nella frazione di Canazei a Colle Santa Lucia. Un incendio che ha colpito due abitazioni e due fienili, coinvolgendo anche una terza abitazione, che è stata però salvata dai vigili del fuoco intervenuti: nessuna persona ferita. Non sono al momento note le cause dell’incendio.



Numerosi gli operatori all'opera

I pompieri accorsi da Agordo, Belluno e con i volontari di Selva di Cadore, Soldo e Caprile con 4 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, il carro aria e oltre 20 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Quasi completamente distrutte le due abitazioni con i fienili. Le operazioni di soccorso andranno avanti per diverse ore.



(Fonte: Vigili del fuoco del Veneto)