Scontro tra furgone e camion sulla Treviso Mare: un morto e due feriti

Il gravissimo incidente stradale venerdì mattina nei pressi della rotonda di Caposile a Musile di Piave, nel Veneziano.

Nello scontro tra un furgone della disinfestazione e un camion carico di cemento, una persona è deceduta e due sono rimaste ferite.



I pompieri arrivati, da San Donà e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone il conducente. Purtroppo il medico del Suem non ha potuto che constatarne la morte.



Estratto dalla cabina del camion l’autista rimasto incastrato. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Ferito anche il passeggero che viaggiava sullo stesso mezzo.



I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.