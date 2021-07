Verona, il giorno del dolore: i funerali dei piccoli Tommaso e Michele

Grande partecipazione e commozione a Montorio, Verona, ai funerali di Tommaso e Michele i due piccoli amici morti sabato scorso in Lessinia, travolti dal crollo della copertura di una ghiacciaia. Tutti occupati anche i posti preparati al campo sportivo adiacente alla chiesa, per permettere la partecipazione di più persone. A Verona e e Sant'Anna di Alfaedo, comune in cui è avvenuta la tragedia, è lutto cittadino.