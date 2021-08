Venezia, fanno la doccia nudi sulla barca ormeggiata in canale

Gli appelli al rispetto della città antica e dei suoi residenti cadono spesso nel vuoto. Lo dimostra l'ennesimo episodio accaduto sabato notte lungo la fondamenta di San Lorenzo, nel sestiere di San Marco.

Complice il caldo e l'ora tarda, due turisti stranieri hanno pensato non ci fosse nulla di male nel rinfrescarsi, completamente nudi, utilizzando la 'doccetta' della loro barca. Peccato non si trovassero in mezzo al mare, ma in uno dei canali più noti di Venezia. Una signora, residente in zona, li ha notati e ha fatto presente l'inopportunità del gesto, senza ottenere alcun risultato. Terminata la 'toilette' i due visitatori si sono tranquillamente allontanati.



Le immagini di questa gallery ci sono state inviate dalla signora testimone dell'episodio.