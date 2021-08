Chioggia (VE): incendio distrugge appartamento. Nessun ferito

L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'intero edificio.

A Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, un incendio ha distrutto un appartamento in uno stabile di tre piani in Calle dei Spiga. Evacuate tre famiglie, ma nessuno รจ rimasto ferito. I pompieri, arrivati da Chioggia e Cavarzere, hanno evitato che le fiamme si propagassero all'intero edificio. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Ancora da chiarire le cause del rogo.