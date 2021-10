Incidente alle porte di Rovigo, tre giovani morti. Uno in codice rosso

Le vittime sono il guidatore Marco Stocco, di 18 anni, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin, entrambi di 17 anni. Fatale lo schianto contro un albero

Cause in corso di accertamento

L'incidente è accaduto nella notte tra martedì 26 ottobre e mercoledì 27 ottobre: per cause in corso di accertamento l'auto di piccola cilindrata guidata da Marco Stocco si è schiantata contro un platano in via Giotto, nella frazione rodigina di Grignano Polesine. Sulla stessa strada in passato c'erano stati altri incidenti. Da ricostruire la dinamica, tra le cause non si esclude l'alta velocità, unita al fondo stradale scivoloso. Il quarto occupante dell'auto, un sedicenne, è ora ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale.



Lungo intervento dei vigili del fuoco

Da una prima ricostruzione, i giovani stavano andando ricostruzioni stava andando da Rovigo a Grignano. Il primo allarme è arrivato proprio da un vigile del fuoco, che stava percorrendo la strada e ha visto le luci di posizione del veicolo accartocciato. I pompieri arrivati con tre squadre, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno tagliato la cappotta del veicolo, estraendo i quattro giovani. Per tre di loro, nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del Suem, non c'era più nulla da fare. Il quarto è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale.



(Fonte: Vigili del fuoco del Veneto)