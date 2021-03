Verona. 80 richiedenti asilo lavoreranno nei cantieri. Via alla formazione

Settore edile in sofferenza, non trova manodopera sul mercato. Parte un percorso per immigrati richiedenti asilo, che potranno inserirsi al lavoro nei cantieri, dopo un periodo di formazione

di Angelo Pangrazio

Nel servizio le interviste a Donato Cafagna, prefetto Verona, Marco Perizzolo, presidente Esev-Cpt Verona e a Carlo Trestini, presidente Ance Verona