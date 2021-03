Treviso, linea dura contro il personale sanitario no vax

Il pugno di ferro della direzione sanitaria dell'Ulss 2, dopo i contagi riscontrati in alcune strutture in seguito alla mancata vaccinazione di medici e infermieri. 3 i nuovi focolai in case di riposo

di Davide Calimani, montaggio Lorenzo Cavaglià

L'intervista a Francesco Benazzi, direttore generale Ulss 2