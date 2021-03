Veneto, famiglie in difficoltà: arriva l'aiuto di Coldiretti

In distribuzione per Pasqua scatoloni pieni di generi alimentari dalle aziende agricole italiane. La pandemia ha infatti causato anche l'aumento delle persone in situazione di bisogno.

di Paolo Colombatti, montaggio Davide Baldo

Abbiamo intervistato Susanna Boccia, segretaria Coldiretti Piazzola sul Brenta (PD); Valter Milani, sindaco di Piazzola sul Brenta (PD)