28 aprile, Giornata Mondiale per ricordare le vittime dell'amianto

Per avere giustizia sono necessarie cause lunghe e complesse. Qualcosa si sta muovendo a livello di giurisprudenza. Servirebbe una sezione specializzata in ogni Procura, ma l'Italia è in ritardo nel portare l'amianto in tribunale

di Milva Andriolli, montaggio Vito Spalluto

Abbiamo intervistato le avvocatesse Daniela Bosco Rizzo e Paola Bosio