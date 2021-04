​Veneto. 150 mila studenti in classe. Trasporti alla prova sicurezza

Per gli istituti, le prefetture e le aziende di trasporto è stata corsa contro il tempo per garantire i mezzi necessari. Palumbo:"Di più non si poteva fare"

di Maura Bertanzon, immagini di Massimo De Spirt, montaggio di Serena Zamboni

Nel servizio le interviste a Carmela Palumbo, Ufficio Scolastico Regionale, e a Marco Macciantelli, dirigente scolastico Itis Zuccante