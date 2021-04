Artisti ed artigiani uniti in tempo di pandemia

Nei laboratori e nei capannoni chiusi, a causa dello stop forzato, vanno in scena spettacoli che vengono poi trasmessi in streaming. Una iniziativa pensata per ridare vitalità al teatro e per mantenere vivi gli spazi.

di Arianna Garavaglia e Paolo Colombatti, montaggio Marco Rossetti

Abbiamo intervistato Alfonso Lorenzetto, presidente CNA Treviso; Mirko Artuso, direttore artistico Teatro del Pane