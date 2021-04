In fondo al lago di Garda, sub specializzati riparano la condotta fognaria

Per questo lavoro, gli addetti vivono per giorni in speciali camere iperbariche a quasi 200 metri di profondità

di Pierluigi Ferrari

Nel servizio le interviste a Paolo Saurgnani, direttore generale Acque Bresciane; e a Marco Vacchieri, technical manager di Drafinsub