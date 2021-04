Protesta a Mestre contro l'inceneritore

Tornano a manifestare i comitati contrari all'inceneritore di Fusina. Si sono trovati davanti alla sede della azienda di smaltimento dei rifiuti, sottolineando i potenziali rischi per la salute. L'azienda assicura: nessun pericolo, impianto a norma

di Roberto Bonaldi e Paolo Colombatti, montaggio Mercedes Rizzo

Nel servizio le intervista a Roberto Trevisan, Rete dei Comitati "No inceneritore di Fusina"; Anna De Faveri, Fridays For Future Mestre; Vitalia Murgia, Isde Medici per l'ambiente; Riccardo Secarello, Responsabile comunicazione Veritas