Polesine, vaccinazioni di Pasqua nei nuovi centri di Rosolina e Occhiobello

I due punti per le somministrazioni delle fiale anticovid sono stati appena inaugurati. Festività insolita per molti residenti che, tra messe e pranzi, si sono anche messi in fila per ricevere la dose

di Matteo Mohorovicich

L'intervista a Federica Fenzi, direttrice Igiene Ulss 5 Polesana; Sondra Coizzi, sindaca di Occhiobello; Franco Vitale, sindaco di Rosolina; Maria Chiara Paparella, direttrice distretto 2 Adria