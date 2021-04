Verona. Superbonus superstar. Ma gli ostacoli non mancano

I bonus per ristrutturare in modo ecologico e con detrazioni hanno successo nelle città venete. Rischiano però di fermarsi per costi delle materie prime e burocrazia

di Elena Chemello, montaggio di Andrea Lucchetta

Nel servizio l'intervista a Carlo Trestini, presidente Ance Verona