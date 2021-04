Il litorale Veneto pronto a partire con la stagione estiva

Le prenotazioni per luglio e agosto sono a buon punto, ma resta l'incognita per i primi mesi della bella stagione. A Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia, la sfida è quella di offrire una vacanza al sicuro dai contagi.

di Ivana Godnik, montaggio Francesco Piazzolla

Abbiamo intervistato Francesco Berton, presidente Assocamping